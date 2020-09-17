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Жизнь

Сибирскую чиновницу оштрафовали за отказ в лекарстве подростку, у которого лопнуло легкое

В Кемеровской области оштрафовали начальницу отдела контроля фармацевтической деятельности областного минздрава на 50 тыс. рублей, сообщает «Сибирь.Реалии».

Легкие.
Легкие.
СС0

Напомним, чиновники потребовали привезти им справку консилиума врачей из Москвы несмотря на плохое состояние подростка. В итоге в поезде Новокузнецк-Москва у него лопнуло легкое. Больного 4 часа на «скорой помощи» везли до Тюмени.

Согласно материалам дела, чиновница не обеспечила выдачу препарата Cayston страдающему муковисцидозом 18-летнему Илье Дробышеву.

По словам его брата, чиновники изначально отказали еще в 2017 году, однако отказ местного минздрава оспорили в суде.

«Суд постановил выдавать препарат пожизненно. После этого лекарство предоставляли. В августе 2019 препарат снова перестали выдавать по каким-то причинам, а потом нам сказали, что Илья по достижении 18-лет должен подтвердить диагноз и схему лечения в Москве. Сейчас на ответственное лицо наложили штраф, препарат предоставляют, но многие другие лекарства покупаем за свой счет», — рассказал брат Ильи.

Выселение.
Выселение.
Pixabay.com

Ранее кемеровский СК возбудил по статье «халатность» уголовное дело по факту отказа. Позже дело переквалифицировали на административную статью в отношении чиновницы о неисполнении решения суда. При этом уголовное преследование прекратили.

Сейчас подросток проходит лечение в Новокузнецке, в октябре ему вновь предстоит путь до Москвы — на обследование.

Ранее житель Сургута пробежал 200 км в поддержку больной девочки, которой «всей Россией» собирают деньги на лекарство для борьбы со спинально-мышечной атрофией (СМА).

Накануне в Новосибирске чиновники регионального минздрава отказали в закупке лекарства другому ребенку с СМА — из-за «устранения последствий коронавируса».

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