Сибирскую чиновницу оштрафовали за отказ в лекарстве подростку, у которого лопнуло легкое

Напомним, чиновники потребовали привезти им справку консилиума врачей из Москвы несмотря на плохое состояние подростка. В итоге в поезде Новокузнецк-Москва у него лопнуло легкое. Больного 4 часа на «скорой помощи» везли до Тюмени.

Согласно материалам дела, чиновница не обеспечила выдачу препарата Cayston страдающему муковисцидозом 18-летнему Илье Дробышеву.

По словам его брата, чиновники изначально отказали еще в 2017 году, однако отказ местного минздрава оспорили в суде.

«Суд постановил выдавать препарат пожизненно. После этого лекарство предоставляли. В августе 2019 препарат снова перестали выдавать по каким-то причинам, а потом нам сказали, что Илья по достижении 18-лет должен подтвердить диагноз и схему лечения в Москве. Сейчас на ответственное лицо наложили штраф, препарат предоставляют, но многие другие лекарства покупаем за свой счет», — рассказал брат Ильи.

Выселение. Pixabay.com

Ранее кемеровский СК возбудил по статье «халатность» уголовное дело по факту отказа. Позже дело переквалифицировали на административную статью в отношении чиновницы о неисполнении решения суда. При этом уголовное преследование прекратили.

Сейчас подросток проходит лечение в Новокузнецке, в октябре ему вновь предстоит путь до Москвы — на обследование.

Ранее житель Сургута пробежал 200 км в поддержку больной девочки, которой «всей Россией» собирают деньги на лекарство для борьбы со спинально-мышечной атрофией (СМА).

Накануне в Новосибирске чиновники регионального минздрава отказали в закупке лекарства другому ребенку с СМА — из-за «устранения последствий коронавируса».