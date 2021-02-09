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Жизнь

Сибирячка украла кошку по кличке Сова, чтобы порадовать детей

В Омской области полицейские по горячим следам нашли украденную кошку и вернули ее законной владелице, сообщает региональное МВД.

Злой кот.
Злой кот.
reddit.com.

С жалобой в полицию обратилась 52-летняя жительница Омска. Она сообщила, что пока ее не было дома к ней залезли воры.

«Из дома женщины пропала бытовая техника, планшет, шуба, телефон, косметика, 15 упаковок кошачьего корма, а также домашнее животное — кошка по кличке Сова», — рассказали в ведомстве.

Следователи установили способ проникновения — воры отогнули железный лист от забора и залезли в дом через окно.

Нашли и свидетелей, которые видели женщину, выносившую сумки из дома. Подозреваемой оказалась 32-летняя омичка, проживающая неподалеку.

«Она пояснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, решила проникнуть в соседний дом, якобы полагая, что в нем никто не живет», — отметили в МВД.

Кошку злоумышленница решила оставить своим детям, а косметику — себе. За кражу Совы ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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