Сибирячка вызвала полицию, когда увидела себя в зеркале

Девушка решила сменить имидж и пошла в новый салон красоты, открывшийся возле ее дома.
За стрижку попросили рассчитаться заранее. Собственно, и саму процедуру делали так, чтобы клиентка не видела себя до завершения — сюрприз и неожиданность.
Однако стрижка девушке не понравилась и она потребовала вернуть деньги, но парикмахер имел свое мнение. В итоге вызвали полицию.
Деньги все-таки вернули после приезда правоохранителей. Примечательно, что в салоне нашли некоторые нарушения и его сразу закрыли.
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