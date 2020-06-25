Сибирячка вызвала полицию, когда увидела себя в зеркале

Жительница Новосибирска вызвала полицию в салон красоты, где ее «привели в порядок», сообщает Om1.ru .

Девушка решила сменить имидж и пошла в новый салон красоты, открывшийся возле ее дома.

За стрижку попросили рассчитаться заранее. Собственно, и саму процедуру делали так, чтобы клиентка не видела себя до завершения — сюрприз и неожиданность.

Однако стрижка девушке не понравилась и она потребовала вернуть деньги, но парикмахер имел свое мнение. В итоге вызвали полицию.

Деньги все-таки вернули после приезда правоохранителей. Примечательно, что в салоне нашли некоторые нарушения и его сразу закрыли.

Напомним, накануне в Новосибирске временно закрыли секс-шоп и магазин самогонных аппаратов.

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