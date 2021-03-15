Сибирячка вместе с сожителем жестоко избивала свою дочь и объяснила это отсутствием материнских чувств

В Кемеровской области гражданских супругов признали виновными в систематических избиениях пятилетней дочери по любому поводу, оправдывая это отсутствием каких-либо чувств к девочке, сообщает региональный СК.

Сожителей из Междуреченска — ранее судимого 36-летнего мужчину и 27-летнюю женщину — осудили по трем статьям.

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего группой лиц. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением», — перечислили в ведомстве обвинения.

О нелегкой жизни пятилетней девочки стало известно в декабре 2019 года, когда ее госпитализировали в больницу.

Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, а на теле имелись следы побоев. При этом мать ребенка утверждала, что дочь ударилась головой, катаясь с горки.

Медики сообщили в полицию. Следователи выяснили, что к травмам причастна мать, которая избивала девочку по малозначительным поводам.

В тот день женщина толкала дочь, она падала, ударяясь головой о пол и кровать, и вставала. После очередного такого падения девочка потеряла сознание, а женщина испугалась и вызвала «скорую помощь».

Насилие над детьми. CC0

В ходе следствия выяснились подробности и других избиений — мать била девочку мухобойкой, резиновым шлангом, просто руками и не только.

«Сожитель также избивал ребенка различными предметами. Изначально обвиняемая отрицала свою причастность к избиению. Однако следствие собрало неопровержимые доказательства, после чего женщина призналась», — отметили в СК.

Сибирячка заявила, что она просто не испытывает к дочери материнских чувств. Более того, хотела сделать аборт, но по медицинским показаниям не смогла прервать беременность.

Суд отправил сожителей в колонии общего режима: женщину — на 4 года, а мужчину — на 3 года и 3 месяца.

Девочку изъяли из семьи сразу после происшествия и отправили в социальное учреждение.

Ранее в Омской области отчим отрабатывал на трехлетнем мальчике «излюбленные удары», пока не убил. Мать ребенка тоже придумала оправдание — якобы малыш получил повреждения на качелях.