17 апреля
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Жизнь

Сибирячка заставила сына украсть вещи из ТЦ, пригрозив наказанием за непослушание

В Красноярском крае мать пойдет под суд за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего сына, сообщает региональное МВД.

Шопинг. Покупки.
Шопинг. Покупки.
СС0

В Красноярске 46-летняя женщина решила украсть одежду из торгового центра.

«Привлекла 16-летнего сына, чтобы незаметно сложить украденное в школьный рюкзак и не вызвать подозрений у сотрудников магазина», — рассказали в ведомстве.

Юноша поначалу отказывался, однако мать пригрозила наказанием за непослушание

В магазине сибирячка отнесла выбранные вещи в примерочную и срезала антикражные магниты. Добычу вынесли в рюкзаке, как и планировали.

В ходе инвентаризации обнаружили пропажу. На записи с камер видеонаблюдения выявили женщину с мальчиком.

Примечательно, что через несколько дней красноярка вновь вернулась в магазин вместе с сыном.

«На входе они были опознаны и задержаны охраной. На место приехали сотрудники полиции», — отметили в МВД.

Задержанные признались в содеянном и раскаялись. Также полностью возместили причиненный магазину ущерб.

В отношении матери и сына возбудили дело по признакам кражи. Кроме того, женщину обвинили в «вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления» (до 6 лет лишения свободы).

Ранее в Барнауле на 12 лет отправили в колонию женщину, заставлявшую дочку принимать наркотики до галлюцинаций.

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