Сибиряк мышеловкой поймал девушку, укравшую золотой браслетик

Необычная история произошла в октябре 2020 года, когда омичка гостила у знакомого. Улучив момент, она открыла сейф и забрала 50 тыс. рублей и золотой браслет стоимостью 60 тыс.
Пропажу владелец обнаружил на следующий день и сразу решил, что в этом виновата женщина. Он решил проверить свою версию.
«Вновь пригласил ее в гости, предварительно поставив в сейф мышеловку. Когда девушка пришла, потерпевший сделал вид, что уснул», — рассказали в региональной прокуратуре.
Гостья открыла сейф и полезла за деньгами, однако в этот момент сработала мышеловка.
Омичку обвинили в «тайном хищении чужого имущества». Она признала свою вину, теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Кузбассе взрослый сибиряк украл из аптеки презервативы, чтобы наполнять водой и кидать в людей.