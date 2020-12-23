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Жизнь

Сибиряк мышеловкой поймал девушку, укравшую золотой браслетик

Житель Омска установил в своем сейфе мышеловку, чтобы доказать причастность своей знакомой к краже, сообщает РИА «Новости».

Мышеловка.
Мышеловка.
CCO

Необычная история произошла в октябре 2020 года, когда омичка гостила у знакомого. Улучив момент, она открыла сейф и забрала 50 тыс. рублей и золотой браслет стоимостью 60 тыс.

Пропажу владелец обнаружил на следующий день и сразу решил, что в этом виновата женщина. Он решил проверить свою версию.

«Вновь пригласил ее в гости, предварительно поставив в сейф мышеловку. Когда девушка пришла, потерпевший сделал вид, что уснул», — рассказали в региональной прокуратуре.

Гостья открыла сейф и полезла за деньгами, однако в этот момент сработала мышеловка.

Омичку обвинили в «тайном хищении чужого имущества». Она признала свою вину, теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Кузбассе взрослый сибиряк украл из аптеки презервативы, чтобы наполнять водой и кидать в людей.

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