1 февраля
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Жизнь

Сибиряк отправит «буханку» в зону спецоперации

Житель Новосибирской области Александр Сухоруков отправит бойцам в зону спецоперации УАЗ, купленный на все сбережения. Об этом пишет «Комсомольская правда».

УАЗ.
УАЗ.
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По словам мужчины, он инвалид второй группы. Его не приняли добровольцем дважды. Он утверждает, что ездил в военкомат в сентябре.

«Но помочь-то надо ребятам. Какие личные сбережения были, собрал. За 400 тыс. купил этот УАЗик, пригнал его, сделал ТО», — отметил сибиряк.

Сухорукову 63 года. Он шофер-тракторист. Рассказал, что на сбор этих денег потребовалась «вся жизнь».

Ранее altapress.ru писал, как бабушки из Барнаула шьют вещи для мобилизованных и рассуждают о происходящем.

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