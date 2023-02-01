Сибиряк отправит «буханку» в зону спецоперации

Житель Новосибирской области Александр Сухоруков отправит бойцам в зону спецоперации УАЗ, купленный на все сбережения. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам мужчины, он инвалид второй группы. Его не приняли добровольцем дважды. Он утверждает, что ездил в военкомат в сентябре.

«Но помочь-то надо ребятам. Какие личные сбережения были, собрал. За 400 тыс. купил этот УАЗик, пригнал его, сделал ТО», — отметил сибиряк.

Сухорукову 63 года. Он шофер-тракторист. Рассказал, что на сбор этих денег потребовалась «вся жизнь».

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