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Жизнь

Сибиряк поджег церковь, где служил обвиняемый в педофилии дьякон-пенсионер

В Бурятии задержали молодого человека, устроившего пожар в сельской церкви «Христа Спасителя», сообщает республиканское МВД.

Пожар в церкви. Бурятия.
Пожар в церкви. Бурятия.
кадр из видео.

Пожар произошел в селе Тэгда вечером 2 мая — в церкви частично обгорел амвон, ущерб устанавливают.

Полиция задержала ранее судимого за наркопреступление 27-летнего местного жителя.

«Я гулял, распивал спиртные напитки, а ночью пошел в церковь. С собой взял солярку, разбил стекло, залез внутрь, поджег и убежал», — рассказал парень.

Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы за «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как уточняет «Ариг Ус», возгорание произошло в церкви, где работал 65-летний помощник пастора — он признался в семи преступлениях против половой неприкосновенности детей.

«С 2018 года по 2021-й обвиняемый, пользуясь беспомощным состоянием посещавших церковь детей, совершал в их отношении насильственные действия сексуального характера», — отмечает издание.

Преступления вскрылись случайно — во время проверки телефона дьякона из-за долга в микрофинансовой организации.

Помощник пастора отрицал факт получения займа, поэтому полицейские изучили его смартфон, в котором обнаружили порнографические фото и видео с участием ребенка.

Ранее алтайский священник высказался о наказании, которого заслуживают педофилы.

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