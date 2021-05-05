Сибиряк поджег церковь, где служил обвиняемый в педофилии дьякон-пенсионер

Пожар произошел в селе Тэгда вечером 2 мая — в церкви частично обгорел амвон, ущерб устанавливают.
Полиция задержала ранее судимого за наркопреступление 27-летнего местного жителя.
«Я гулял, распивал спиртные напитки, а ночью пошел в церковь. С собой взял солярку, разбил стекло, залез внутрь, поджег и убежал», — рассказал парень.
Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы за «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Как уточняет «Ариг Ус», возгорание произошло в церкви, где работал 65-летний помощник пастора — он признался в семи преступлениях против половой неприкосновенности детей.
«С 2018 года по 2021-й обвиняемый, пользуясь беспомощным состоянием посещавших церковь детей, совершал в их отношении насильственные действия сексуального характера», — отмечает издание.
Преступления вскрылись случайно — во время проверки телефона дьякона из-за долга в микрофинансовой организации.
Помощник пастора отрицал факт получения займа, поэтому полицейские изучили его смартфон, в котором обнаружили порнографические фото и видео с участием ребенка.
Ранее алтайский священник высказался о наказании, которого заслуживают педофилы.