Сибиряк решил сделать самую малюсенькую ложку в мире, но пока не знает как

Житель Новосибирска Владимир Анискин, которого называют «сибирским Левшой», рассказал на своей странице во «ВКонтакте» про новую заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, ранее Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за создание коллекции самых маленьких монет в мире. А в Книгу рекордов России попала маленькая копия Знамени Победы, размер которой составляет 3,76 на 3,82 мм.

Теперь сибиряк решил взяться за ложку, которая должна быть точной миниатюрной копией существующего столового прибора.

«Для изготовления может применяться древесина любой породы дерева. Ложка может быть как вырезана из цельного кусочка дерева, так и состоять из нескольких деталей», — отметил Анискин.

Сибиряк уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы зря «не пилить» микроминиатюру. Его предложением в организации заинтересовались.

Новосибирец Владимир Анискин получил сертификат Книги рекордов Гиннесса. vk.com/id15382166.

«Пришло письмо о том, что моя заявка „Самая маленькая деревянная ложка в мире“ принята к рассмотрению и от меня ожидаются доказательства. Ложки, конечно, пока нет. Я ждал этого письма, поскольку в нем заключаются правила и требования необходимые мне», — разъяснил «левша».

Так что теперь остается лишь определиться, какую ложку взять за оригинал. С этим вопросам сибиряк обратился к своим подписчикам.

Стоит отметить, что работы мастера, сделанные к 75-летию Победы, побывали на Международной космической станции. В маленький медальон уместились три копии Знамени Победы, девять копий Орденов Отечественной войны I степени и четыре копии Ордена Ушакова II степени.

Накануне Анискин подарил любимой жене самодельную микро-икону с малюсенькими бриллиантами.