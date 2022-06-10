Сибиряка будут судить на Алтае за неоднократный интим с девочкой в двух селах

В Алтайском крае молодой житель Новосибирской области предстанет перед судом за любовные встречи со школьницей, сообщает региональный СК.

22-летний новосибирец с апреля 2020 по июнь 2021 года несколько раз вступал в интимные отношения с юной сельчанкой.

«Сначала в одном из сел Тюменцевского, а затем Ребрихинского районов», — рассказали в ведомстве.

В СК отметили, что встречи «происходили по взаимному согласию», однако на момент начала отношений школьница не достигла 14-летнего возраста, что «нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности».

Молодой человек вину признал. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее рассказали про алтайского сельчанина, которого решили судить за летний интим с девочкой.