10 июня
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Жизнь

Сибиряка будут судить на Алтае за неоднократный интим с девочкой в двух селах

В Алтайском крае молодой житель Новосибирской области предстанет перед судом за любовные встречи со школьницей, сообщает региональный СК.

Весенние девушки Барнаула.
Весенние девушки Барнаула.
Михаил Хаустов

22-летний новосибирец с апреля 2020 по июнь 2021 года несколько раз вступал в интимные отношения с юной сельчанкой.

«Сначала в одном из сел Тюменцевского, а затем Ребрихинского районов», — рассказали в ведомстве.

В СК отметили, что встречи «происходили по взаимному согласию», однако на момент начала отношений школьница не достигла 14-летнего возраста, что «нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности».

Молодой человек вину признал. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее рассказали про алтайского сельчанина, которого решили судить за летний интим с девочкой.

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