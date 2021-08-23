Сибиряка, закидавшего власть тушенкой и горящими коктейлями, отправили в психбольницу

Жителя Красноярского края отправили на принудительное лечение за поджог отдела полиции, сообщает региональная прокуратура.

Мужчина ночью 5 декабря 2020 года бросил бутылку с горючей смесью в отдел полиции в селе Шалинское. Правоохранители оперативно потушили возгорание и задержали хулигана.

Изначально сибиряка обвинили в «террористическом акте» и отправили под стражу. После переквалифицировали на «хулиганство по мотивам политической ненависти».

Примечательно, что до этого 32-летний мужчина банками тушенки закидал главный вход в администрацию Манского района — ущерб на 400 тыс. рублей.

«Злоумышленник, у которого обнаружено психическое расстройство <…> С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера», — рассказали в прокуратуре.

Ранее в Алтайском крае осудили женщину, натравившую собаку на полицейского для сокрытия украденного топлива.