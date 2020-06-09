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9 июня 16°C
Жизнь

Сибирякам разрешили митинговать только возле цирка. Суд признал незаконным такой приказ

В Иркутской области признали незаконным приказ местной власти, оставившей жителям Иркутска только одну площадку для публичных мероприятий — площадь перед цирком, пишет «Сибирь.Реалии».

цирк
цирк
цирк

Областной суд удовлетворил иск правозащитника, юриста Валерия Тетерина к аппарату губернатора и правительства Приангарья. Истец посчитал, что чиновники ограничили людей в правах.

Тетерин отметил, что для Ангарска этим же приказом установили три специально отведенных места с предельной заполняемостью до 9870 человек, для Братска — тоже три (до 5820 человек).

«А для областного центра, где проживает в разы больше человек, установили всего одно специально отведенное место с предельной заполняемостью 1000−1500 человек. Хотя раньше в Иркутске таких мест было пять», — отметил юрист.

В суде правозащитник пояснил, что жители Иркутска должны иметь выбор, где проводить мирные собрания, чтобы не создавать очередь из желающих организовать публичные мероприятия.

Несогласованный митинг &quot;За честные выборы&quot;. Барнаул, 24 декабря 2011г.
Несогласованный митинг «За честные выборы». Барнаул, 24 декабря 2011 г.
Олег Богданов

По словам Тетерина, решение суда его не удивило, потому что на днях Конституционный суд в очередной раз высказался по теме, проверяя конституционность закона Самарской области.

«А там было запрещено проведение массовых мероприятий в радиусе 150 метров от образовательных учреждений, больниц, религиозных объектов и так далее. И Конституционный суд в очередной раз напомнил, что региональные власти не должны ограничивать право на свободу мирных собраний. Они имеют право устанавливать только дополнительные гарантии. Конституционный суд как раз высказался по этим специально отведенным местам, что они должны благоприятствовать к проведению мирных собраний, способствовать достижению их целей», — рассказал Тетерин.

Примечательно, что прокуратура выступила против удовлетворения иска. Однако судья посчитал весомыми доводы другой стороны, приняв решение «признать подпункт приказа незаконным, потому что он ставит жителей города Иркутска в неравное положение с другими жителями других городов области в реализации права на мирное собрание».

Напомним, ранее в Томской области депутаты «испугались Навального» и разрешили митинговать возле администрации региона.

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