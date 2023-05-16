Сибиряки начали собирать корзины сморчков и сморчковых шапочек

Местные жители начали сезон грибов и делятся своими находками в соцсетях.

Грибники рассказали, что этот "сморчковый сезон" закончится уже к концу месяца.

Ранее россиянин пошел по грибы, а нашел "лукошко" с гранатами. Мужчина позвонил в полицию. Экспертиза установила - грибник нашел ВОГ-25.

Между тем с приходом весны грибники замерли в ожидании - когда же начнется охота за грибами? Специалисты ответили на вопрос, когда стоит ждать открытия грибного сезона.

Грибники Барнаула и Алтайского края сообщают, что они шли за первыми грибами - сморчками - в начале мая.