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Жизнь

Сибиряки начали собирать корзины сморчков и сморчковых шапочек

Новосибирцы начали собирать корзины сморчков и сморчковых шапочек, пишет bfm.ru.

Большой урожай грибов
Большой урожай грибов
Грибники Барнаула и Алтайского края

Местные жители начали сезон грибов и делятся своими находками в соцсетях.

Грибники рассказали, что этот "сморчковый сезон" закончится уже к концу месяца.

Ранее россиянин пошел по грибы, а нашел "лукошко" с гранатами. Мужчина позвонил в полицию. Экспертиза установила - грибник нашел ВОГ-25.

Между тем с приходом весны грибники замерли в ожидании - когда же начнется охота за грибами? Специалисты ответили на вопрос, когда стоит ждать открытия грибного сезона.

Грибники Барнаула и Алтайского края сообщают, что они шли за первыми грибами - сморчками - в начале мая.

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