6 апреля
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Жизнь

Вскинуть шляпку. Когда начнется грибной сезон в Сибири и в Алтайском крае

С приходом весны грибники замерли в ожидании — когда же начнется охота за грибами? Специалисты ответили на вопрос, когда стоит ждать открытия грибного сезона.

Большой урожай грибов
Большой урожай грибов
Грибники Барнаула и Алтайского края

Первые грибы уже появились на юге России — там собирают сморчковые шапочки и саркосцифу. В Краснодарском крае грибной сезон открылся в конце марта.

А вот жителям Западной Сибири, включая Новосибирскую область и Алтайский край, нужно подождать до майских праздников, отмечает VN.ru.

Во многом начало грибного сезона зависит от погоды. Если апрель выдастся достаточно теплым, то грибы пойдут в третьей декаде месяца. А вот холодная весна может отодвинуть начало грибного сезона на самый конец мая.

Грибники Барнаула и Алтайского края сообщают, что они шли за первыми грибами — сморчками — в начале мая.

«По своему опыту, самый ранний первые хороший улов сморчков был 26 апреля, а самый поздний — 9 мая», — пишут грибники.

В прошлом году алтайские грибники собрали отличный урожай, о котором мы рассказывали в своих материалах:

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