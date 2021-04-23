Сибиряку, возле лифта прыснувшему «перцовкой» в глаза силовиков, сократили срок

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2019 года — Артем зашел в лифт, где его схватили несколько человек. В итоге он применил перцовый баллончик.

Позже выяснилось, что мужчины в штатском были сотрудниками ФСБ. За нападение на силовиков парень получил 5 лет, обвинение просило 9 лет. Причем изначально судья объявил о сложении двух сроков по 4 года (8 лет), но «изменил решение».

22 апреля 2021 года суд изменил приговор Артему — срок лишения свободы уменьшили до 3 лет 10 месяцев.

«Решение о смягчении приговора было принято с учетом того, что пытался загладить вину перед потерпевшими, направив им деньги с почтовым переводом. Также суд учел, что он ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности», — отмечает издание.



Примечательно, что именно «сложение двух сроков» и стало причиной для смягчения наказания. Об этом «Сибирь.Реалии» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Суд первой инстанции неправомерно определил, что Загребельный виноват в двух преступлениях, а не в одном. Обычно принято считать, что если событие происходит в одном месте и в одно время, то это было одно преступление. Краевой суд этот момент учел и снизил срок заключения на 1 год и 2 месяца. Однако суд отверг главное замечание апелляционной жалобы — мы считаем, что Загребельный в принципе не совершил никакого преступления, так как оборонялся от нападения неизвестных, которые не представились и не предъявили документы», — пояснил правозащитник.

Сейчас защита Артема готовит кассационную жалобу в суд следующей инстанции, планируя полностью снять обвинение.

Ранее алтайские силовики показали, что будут делать, если на Кубок мира по гребле приедут террористы.