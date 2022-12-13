Фильму «Брат» исполнилось 25 лет со дня премьеры на телевиденье — 12 декабря 1997 года. Многие фразы оттуда разошлись в народе на цитаты. Altapress.ru вспоминает самые яркие высказывания из фильма, ставшего легендой.

1. «Город — это злая сила… Сильные приезжают, становятся слабыми, город забирает силу… Вот и ты пропал!» Гофман.

2. «Кто брата тронет — завалю!» Данила Богров.

3. «Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена верна». Круглый.

Брат 2

4. «Поживешь подольше — увидишь побольше». Круглый.

5. «Будут деньги, приходи — оттопыримся!» Кэт.

6. «Вот есть такая поговорка: „Что русскому хорошо, то немцу — смерть“. Вот я живу, чтоб ее опровергнуть». Гофман.

«Брат-2» СС0.

7. «Кто в Москве не бывал, красоты не видал». Круглый.

8. «Эх, встретил бы я тебя в 43-м под Курском». Дед.

9. Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Круглый.

«Брат-2» СС0.

10. «Любишь медок — люби и холодок». Круглый.

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