1. «Город — это злая сила… Сильные приезжают, становятся слабыми, город забирает силу… Вот и ты пропал!» Гофман.
2. «Кто брата тронет — завалю!» Данила Богров.
3. «Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена верна». Круглый.
4. «Поживешь подольше — увидишь побольше». Круглый.
5. «Будут деньги, приходи — оттопыримся!» Кэт.
6. «Вот есть такая поговорка: „Что русскому хорошо, то немцу — смерть“. Вот я живу, чтоб ее опровергнуть». Гофман.
7. «Кто в Москве не бывал, красоты не видал». Круглый.
8. «Эх, встретил бы я тебя в 43-м под Курском». Дед.
9. Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Круглый.
10. «Любишь медок — люби и холодок». Круглый.
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