Сильная команда. Иван Лоор высказался о работе администрации Барнаула в 2022 году

Накануне отчета главы Барнаула Вячеслава Франка депутат Государственной Думы Иван Лоор рассказал об удачных примерах совместной работы, сотрудничестве с жителями и главных достижениях города в прошлом году.

В диалоге с барнаульцами

Иван Лоор уверен, что власти города и барнаульцы находятся в постоянном диалоге. Об этом говорит реализация проекта инициативного бюджетирования, запущенного в прошлом году. Этот документ разрабатывался именно для того, чтобы вовлечь людей в местное самоуправление, и спустя время уже можно дать ему оценку. В Барнауле сложился хороший опыт совместного принятия решений, а жители активно участвуют в улучшении городской среды. Депутаты помогают им с документацией и в работе над проектами.

Пруд в парке «Изумрудный». Фото: Пергаева.

Особенно Иван Лоор отметил успешный диалог властей с органами территориального общественного самоуправления. Вовлечение их в программу значительным образом отразилось на роли инициативного бюджетирования в изменении облика Барнаула. Кстати, он стал одним из первых городов в России, где органы ТОС занимают ключевое место в механизме выдвижения инициатив. Именно по просьбам активистов были предусмотрены такие направления инициативного проекта, как благоустройство, линии наружного освещения, дороги, детские площадки, места массового отдыха.

В целом, инициативное бюджетирование выводит работу муниципалитета на совершенно иной качественный уровень. Программа сама по себе способствует постоянному сотрудничеству администраций города и районов с жителями.

Иван Лоор. фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Национальные проекты в Барнауле

Город продолжает активно участвовать в реализации национальных проектов. Все работы по ним глава города Вячеслав Франк контролирует лично, и по каждому из них есть хорошие результаты. Появляются новые дороги, строятся детские сады и школы, идет благоустройство дворов, возрождаются парки.

Один из важнейших проектов — «Безопасные качественные дороги». Здесь речь идет, прежде всего, с точки зрения повышения пропускной способности, улучшения транспортной доступности отдаленных микрорайонов.

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году благоустроено еще 65 дворов, началась реновация парка «Юбилейный», продолжается реконструкция набережной Оби, более уютным стал парк «Изумрудный». Также завершено строительство участка дороги по проспекту Энергетиков, ведутся работы на водозаборе в микрорайоне Спутник.

Набережная. Фото: Дмитрий Лямзин.

Нацпроект «Демография» позволяет открывать детские сады. Особенно большое значение это приобретает для новых микрорайонов. Так, дошкольное образовательное учреждение появилось на улице 65 лет Победы. Еще одно строится в квартале 2038.

В рамках нацпроекта «Образование» заключили контракт на возведение школы в квартале 2011, ведется строительство пристройки к школе № 98 в селе Власиха. Кроме того, разработаны проектные документации еще на ряд образовательных объектов.

Масштабным проектам быть

Иван Лоор отметил, что бюджетные кредиты, которые привлекли городские власти позволяют воплотить в жизнь масштабные проекты. В частности, за счет федеральных денег уже сейчас идет реконструкция путепровода на проспекте Ленина, планируется строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Оба объекта имеют колоссальное значение для города, его экономики, транспортной доступности. Выделение краевому центру такого объема помощи напрямую свидетельствует о поддержке правительства региона и заинтересованности в развитии Барнаула. В результате исполнения этих проектов повысится качество жизни горожан.

Иван Лоор подчеркнул, что регулярно обсуждает с Вячеславом Франком как конкретные вопросы, волнующие жителей, так и перспективы развития краевой столицы в целом. Речь идет об отдельных территориях, газификации, состоянии дорожно-транспортной сети, комфортной городской среды.

Депутатский контроль

Депутат Госдумы отметил, что в его избирательный округ входит Ленинский район, в том числе пригород. Поэтому проблемы этих территорий для него, конечно, носят первостепенный характер. Совместно с властями Барнаула удается отрабатывать наказы избирателей. В числе хороших примеров — реконструкция Дома культуры в Гоньбе, который как раз был в наказах и находился на контроле. Благодаря выстроенному диалогу с администрацией бюджет ремонта получилось увеличить с 2 до 8 млн руб. Теперь старое здание преобразилось в современный клуб с большой сценой и уютным зрительным залом.

Сейчас на депутатском контроле значатся объекты социального назначения в Берёзовке и Гоньбе, а также проблема с качеством воды в поселке Казённая Заимка. Для полноценного и динамичного их решения требуются согласованные действия с руководством города.

Парк «Юбилейный». Источник: архив ИД «Алтапресс».

Сильная команда

По мнению Ивана Лоора, городская администрация под руководством Вячеслава Генриховича Франка представляет собой сильную команда, которая способна решать задачи даже в непростых экономических условиях.

Несмотря на все сложности в Барнауле не останавливается реализация важнейших национальных проектов, строится жилье и социальные объекты, работают предприятия, благоустраиваются дворы и общественные территории. Это говорит о том, что у команды есть четкие планы по перспективам дальнейшего развития краевого центра.