Сильные заморозки накроют Алтайский край, заявили в Гидрометцентре

Температура в регионе может опуститься до −5…−6 градусов.
Также заморозки возможны в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях.
Ранее стало известно, когда на Алтае начнется бабье лето.
Заморозки нахлынут на Алтайский край с 15 по 18 сентября, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Температура в регионе может опуститься до −5…−6 градусов.
Также заморозки возможны в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях.
Ранее стало известно, когда на Алтае начнется бабье лето.
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