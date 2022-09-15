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Жизнь

Сильные заморозки накроют Алтайский край, заявили в Гидрометцентре

Заморозки нахлынут на Алтайский край с 15 по 18 сентября, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Осень. Погода. Кошка.
Осень. Погода. Кошка.
unsplash.com

Температура в регионе может опуститься до −5…−6 градусов.

Также заморозки возможны в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях.

Ранее стало известно, когда на Алтае начнется бабье лето.

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