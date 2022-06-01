Сильный порывистый ветер и заморозки сменят летний зной в Алтайском крае

Начало лето в Алтайском крае будет сопровождаться осадками. В основном кратковременными, но местами с сильным ветром. Прогноз представили в краевом ЦГМС.

Погода в Алтайском крае 1 июня

Днем в первый день лета в Алтайском крае ожидается +18… +23 градуса. Кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, 8−13 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

Погода в Алтайском крае 2 июня

Ночью синоптики обещают +4… +9 градусов, также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер северо-западный, 7−12, местами порывы 15−20 м/с.

Летний дождь. Цветы. CC0

Днем температура составит +14… +19 градусов. Осадки продолжатся. Ветер северо-западный, 7−12, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 3 июня

Ночью градусники покажут +2. +7 градусов, а местами будут заморозки до 0… -2 градусов. Также возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем температура вырастет до комфортных +14… +19 градусов, по югу до +24. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

1 июня днем ожидается +14… +16 и кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

2 июня ночью будет +6… +8, кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Днем прогнозируют +14… +16, дождь. Направление и сила ветра не изменятся.

3 июня ночью температура ожидается в пределах +3… +5 градусов, в начале ночи возможен дождь. Ветер западный, 5−10 м/с. Днем +16… +18 градусов. Без осадков. Ветер также западный, 5−10 м/с.