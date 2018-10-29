Сильный ветер, дождь и снег: в Алтайском крае объявили штормпрогноз

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 29 и 30 октября, пишет ГУ МЧС России по региону.

По информации синоптиков, во второй половине дня 29 и сутки 30 октября в регионе возможны дождь и мокрый снег. Местами обещают сильные осадки и гололед.

Также прогнозируют усиление ветра до 24 м/с, в конце дня 29 и ночью 30 октября порывы до 27 м/с.

Кроме того, в Алтайском крае похолодает. Так ночью 30 октября столбик термометра покажет −1…+4 градуса, сообщает алтайский ЦГМС.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры нужно немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток.