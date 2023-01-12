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Жизнь

Сильный ветер, метели и снег накроют Алтайский край в пятницу 13-е

Пятница 13 января не только наведет ужас на суеверных, но и напугает жителей Алтайского края снежным штормом. Такой прогноз передает региональный гидрометцентр.

Зима. Метель.
Зима. Метель.
CC0

В Алтайском крае 13 января ожидают сильный снег и метели. Ветер усилится до 18−23 м/с, местами будут порывы до 25 м/с.

На дорогах может образоваться сильная гололедица, местами — снежные заносы.

Напомним, сильный ветер может стать причиной обрыва линий электропередач и аварий на трансформаторных подстанциях.

При сильном порыве могут рухнуть деревья и обрушиться слабозакрепленные конструкции. Снегопад может создать плохую видимость на дорогах и привести к ДТП.

В этот день не рекомендуют выходить из дома без надобности. Водителей просят отложить дальние поездки.

Ранее altapress.ru рассказал, что делать, если оказался в непогоду на улице, и о чем стоит помнить водителям.

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