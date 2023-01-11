При какой температуре учащиеся могут не идти в школу

Об официальных нормативах, при которых школьники могут пропустить уроки, сообщает «Вузы МВД России».

При температуре от -25 градусов ученики 1−4 классов могут остаться дома. В случае, если температура воздуха опустится до -30 градусов ниже, посещение учебного заведения могут пропустить 5−9 классы.

Что касается старших классов, они имеют возможность не посещать занятия при температуре от -35 градусов.

Решение о пропуске ребенком школьной программы остается только за родителями. В этом случае им необходимо оповестить об этом классного руководителя в письменном виде.

Ранее, бесплатный проезд на общественном транспорте предложили ввести для школьников.