6 июня
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Жизнь

Сильный ветер сдул комаров и превратил Алтайский край в оазис

Ветры с порывами до 28 м/с в Алтайском крае помешали комарам роиться и размножаться, уверяют ученые. Поэтому летом нашествия этих кровососущих может обойти жителей региона стороной, пишут «Вести Алтай».

Рой комаров. Лето.
Рой комаров. Лето.
CC0

Как объяснила доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова, комары плохо летающие насекомые — их просто сносило и не давало возможности для оплодотворения самок.

«Мы оказались в таком оазисе, где нет комаров», — говорит биолог.

В магазине краевого центра дезинфекции приготовили одну тонну средств по борьбе с кровососущими, но спрос упал в десятки раз.

Но не все так радужно. Если алтайская погода и дальше будет мешать комарам размножаться, место этих насекомых в пищевой цепочке займут другие: оводы, слепни или опасные малярийные комары.

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