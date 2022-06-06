Сильный ветер сдул комаров и превратил Алтайский край в оазис

Как объяснила доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова, комары плохо летающие насекомые — их просто сносило и не давало возможности для оплодотворения самок.
«Мы оказались в таком оазисе, где нет комаров», — говорит биолог.
В магазине краевого центра дезинфекции приготовили одну тонну средств по борьбе с кровососущими, но спрос упал в десятки раз.
Но не все так радужно. Если алтайская погода и дальше будет мешать комарам размножаться, место этих насекомых в пищевой цепочке займут другие: оводы, слепни или опасные малярийные комары.