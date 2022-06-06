Сильный ветер сдул комаров и превратил Алтайский край в оазис

Ветры с порывами до 28 м/с в Алтайском крае помешали комарам роиться и размножаться, уверяют ученые. Поэтому летом нашествия этих кровососущих может обойти жителей региона стороной, пишут « Вести Алтай ».

Как объяснила доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова, комары плохо летающие насекомые — их просто сносило и не давало возможности для оплодотворения самок.

«Мы оказались в таком оазисе, где нет комаров», — говорит биолог.

В магазине краевого центра дезинфекции приготовили одну тонну средств по борьбе с кровососущими, но спрос упал в десятки раз.

Но не все так радужно. Если алтайская погода и дальше будет мешать комарам размножаться, место этих насекомых в пищевой цепочке займут другие: оводы, слепни или опасные малярийные комары.