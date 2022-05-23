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Жизнь

Товары от насекомых и грызунов бросились покупать россияне

Спрос на товары для защиты от насекомых и вредителей в мае 2022 года вырос на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Газета.Ru.

Рой комаров. Лето.
Рой комаров. Лето.
CC0

Среди регионов наибольший спрос зафиксирован в Санкт-Петербурге — там рост составил 332%, следует из исследования онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

В Воронеже стали покупать на 252% больше средств, в Новосибирске на 200%, Казани и Омске на 150%, Челябинске на 132%, Екатеринбурге на 120% и в Москве на 114%.

Чаще всего россияне покупали ловушки для насекомых и грызунов, приманки-гранулы, липкие ленты, москитные сетки и ультразвуковые отпугиватели и ампулы от садовых вредителей.

Ранее россияне бросились скупать лопаты, а также предметы роскоши.

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