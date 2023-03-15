15 марта
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Жизнь

Сим-сим, найдись! Пять фантастических кладов, которые могли спрятать в Сибири

Altapress.ru узнал заманчивые легенды Сибири, которые могут вдохновить стать кладоискателем и отправился на поиски сокровищ Чингисхана, «белого адмирала» и самого Александра Македонского.

Сокровища.
Сокровища.
unsplash.com
Клад атамана Кайгородова

На Алтае уже много лет ищут клад атамана Кайгородова — командира партизанского отряда, воевавшего в Гражданскую войну против красных. По легенде, он оставил свои ценности в селе Солоновка Алтайского края.

По другой версии Кайгородов спрятал клад и часть оружия в пещере на вертикальной скале. Что за скала — не известно. Чтобы найти вход в пещеру, кладоискатели рубили шашками овец и примораживали трупы к скалам, взбираясь по ним вверх.

Есаул Кайгородов, один из сподвижников барона Унгерна.
Есаул Кайгородов, один из сподвижников барона Унгерна.
ru.wikipedia.org
Могила Чингисхана

По легенде, место захоронения первого монгольского когана достоверно неизвестно. Но есть версии, что гробница хана находится в лесах Алтая, в районе Риддерской впадины. Другие верят преданию, согласно которому Чингисхан покоится в окрестностях горы Бурхан-Халдун в Монголии.

Некоторые кладоискатели считают, что в гробнице Тэмуджина есть несметные богатства. Как же без них. Но для археологов само захоронение сами по себе — уже клад, который прославит открывателя.

Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге.
Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге.
ru.wikipedia.org
Портрет-репродукция Чингисхана времён династии Юань, XIV век.
Портрет-репродукция Чингисхана времён династии Юань, XIV век.
ru.wikipedia.org
Сокровища Колчака

Этот клад искал НКВД, и энтузиасты, но никто не нашел даже части состояния Империи. Сокровище считается самым большим в мире. Архивы свидетельствуют, что в Сибири спрятали 688 тонн золота и 488 тонн серебра. Также, по данным архивов, драгоценные металлы разделили на три части:

  • «Тобольский клад Колчака». Ценности, отправленные по реке на пароходе «Пермяк», закопали в районе города Сургут;
  • «Клад Колчака на станции Тайга». Состоит из золота третьего «драгоценного эшелона» — 26 ящиков, которые сгрузили с поезда и закопали на лесной поляне;
  • «Клад Колчака под Красноярском». Спрятан в склепе разрушенной церкви. Единственного уцелевшего участника схоронения золота убили при пересечении советско-турецкой границы в 1960 году. При нем нашли 150 кг золотых слитков.
Вице-адмирал Колчак на боевом корабле, июль 1916 года.
Вице-адмирал Колчак на боевом корабле, июль 1916 года.
ru.wikipedia.org
Участники северной экспедиции на «Заре». Крайний слева — А. Колчак.
Участники северной экспедиции на «Заре». Крайний слева — А. Колчак.
ru.wikipedia.org
Колчак в кают-компании «Зари».
Колчак в кают-компании «Зари».
ru.wikipedia.org

Также золото Колчака ищут на территориях от Тобольска до Иркутска. В том числе в Томской области — в Молчановском, Кривошеинском, Асиновском районе — везде, где проходила Белая армия.

Клад хана Кучума

От древней сибирской столицы Искер (столица Сибирского ханства в 17 км от Тобольска — прим. Altapress.ru) до мифического острова Золотой Рог.

По местным преданиям, на острове среди болот находится подземный замок Кучума, где больной хан доживал последние дни. Вход в подземелье охраняет волшебный конь, который убивает недостойных ударом копыта. Хан погребен в своем замке вместе с богатствами.

Хан Кучум в Кашлыке.
Хан Кучум в Кашлыке.
ru.wikipedia.org
Клад Александра Македонского

По Томску ходят легенды, что Александр Македонский спрятал в окрестностях города золото. Якобы завоеватель дошел до Северного-ледовитого океана через Сибирь, в том числе Томск.

Свои сокровища он зарыл в древнем пещерном городе Грустине, по легендам, существовавшем на месте нынешнего Томска.

Александр перерубает гордиев узел. Картина Жан-Симона Бертелеми, конец XVIII—начало XIX веков.
Александр перерубает гордиев узел. Картина Жан-Симона Бертелеми, конец XVIII—начало XIX веков.
ru.wikipedia.org
Грустина на карте мира 1570 года фламандского картографа Абрахама Ортелия.
Грустина на карте мира 1570 года фламандского картографа Абрахама Ортелия.
ru.wikipedia.org
Александр Македонский в шлеме Геракла на саркофаге из Сидона.
Александр Македонский в шлеме Геракла на саркофаге из Сидона.
ru.wikipedia.org
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