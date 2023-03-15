Сим-сим, найдись! Пять фантастических кладов, которые могли спрятать в Сибири

Клад атамана Кайгородова

На Алтае уже много лет ищут клад атамана Кайгородова — командира партизанского отряда, воевавшего в Гражданскую войну против красных. По легенде, он оставил свои ценности в селе Солоновка Алтайского края.

По другой версии Кайгородов спрятал клад и часть оружия в пещере на вертикальной скале. Что за скала — не известно. Чтобы найти вход в пещеру, кладоискатели рубили шашками овец и примораживали трупы к скалам, взбираясь по ним вверх.