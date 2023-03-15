Сим-сим, найдись! Пять фантастических кладов, которые могли спрятать в Сибири

На Алтае уже много лет ищут клад атамана Кайгородова — командира партизанского отряда, воевавшего в Гражданскую войну против красных. По легенде, он оставил свои ценности в селе Солоновка Алтайского края.
По другой версии Кайгородов спрятал клад и часть оружия в пещере на вертикальной скале. Что за скала — не известно. Чтобы найти вход в пещеру, кладоискатели рубили шашками овец и примораживали трупы к скалам, взбираясь по ним вверх.
По легенде, место захоронения первого монгольского когана достоверно неизвестно. Но есть версии, что гробница хана находится в лесах Алтая, в районе Риддерской впадины. Другие верят преданию, согласно которому Чингисхан покоится в окрестностях горы Бурхан-Халдун в Монголии.
Некоторые кладоискатели считают, что в гробнице Тэмуджина есть несметные богатства. Как же без них. Но для археологов само захоронение сами по себе — уже клад, который прославит открывателя.
Этот клад искал НКВД, и энтузиасты, но никто не нашел даже части состояния Империи. Сокровище считается самым большим в мире. Архивы свидетельствуют, что в Сибири спрятали 688 тонн золота и 488 тонн серебра. Также, по данным архивов, драгоценные металлы разделили на три части:
- «Тобольский клад Колчака». Ценности, отправленные по реке на пароходе «Пермяк», закопали в районе города Сургут;
- «Клад Колчака на станции Тайга». Состоит из золота третьего «драгоценного эшелона» — 26 ящиков, которые сгрузили с поезда и закопали на лесной поляне;
- «Клад Колчака под Красноярском». Спрятан в склепе разрушенной церкви. Единственного уцелевшего участника схоронения золота убили при пересечении советско-турецкой границы в 1960 году. При нем нашли 150 кг золотых слитков.
Также золото Колчака ищут на территориях от Тобольска до Иркутска. В том числе в Томской области — в Молчановском, Кривошеинском, Асиновском районе — везде, где проходила Белая армия.
От древней сибирской столицы Искер (столица Сибирского ханства в 17 км от Тобольска — прим. Altapress.ru) до мифического острова Золотой Рог.
По местным преданиям, на острове среди болот находится подземный замок Кучума, где больной хан доживал последние дни. Вход в подземелье охраняет волшебный конь, который убивает недостойных ударом копыта. Хан погребен в своем замке вместе с богатствами.
По Томску ходят легенды, что Александр Македонский спрятал в окрестностях города золото. Якобы завоеватель дошел до Северного-ледовитого океана через Сибирь, в том числе Томск.
Свои сокровища он зарыл в древнем пещерном городе Грустине, по легендам, существовавшем на месте нынешнего Томска.