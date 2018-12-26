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Жизнь
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Сын экс-мэра Барнаула Максим Савинцев досрочно вышел из колонии

Сын бывшего мэра Барнаула Игоря Савинцева Максим раньше срока вышел из колонии в Томской области. Он был осужден по делу УК «Доверие», пишет «Политсибру».

Максим Савинцев во время оглашения приговора.
Максим Савинцев во время оглашения приговора.
скрин "Наши новости".

Максим Савинцев освободился в октября 2018 года, хотя срок заключения истекал в конце января 2019 года.

Напомним, Максима Савинцева осудили в ноябре 2016 года по делу УК «Доверие». Изначально он отбывал наказание в одной из лучших колоний края — рубцовской ИК-5. Однако в сентябре 2017 года Савинцева-младшего эпатировали в исправительную колонию № 3 Томской области.

В августе 2018 года Максим Савинцев подал ходатайство на УДО — после выхода закона о новой схеме зачета дней в СИЗО в срок наказания. По документу, 1 день содержания под стражей приравнивался к 1,5 дням в колонии общего режима и 2 дням в колонии-поселении.

За что осудили Савинцева?

Максима Савинцева осудили на 5 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере и растрату в составе группы. Суд решил, что он организовал продажу акций УК «Доверие» по заниженной цене (они принадлежали городскому бюджету и перешли в частную собственность). Таким образом были похищены деньги жильцов.

Altapress.ru писал, что второго известного фигуранта по делу УК «Доверие», Дениса Сучкова, в начале марта освободили по УДО.

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