Сын экс-мэра Барнаула Максим Савинцев досрочно вышел из колонии

Максим Савинцев освободился в октября 2018 года, хотя срок заключения истекал в конце января 2019 года.
Напомним, Максима Савинцева осудили в ноябре 2016 года по делу УК «Доверие». Изначально он отбывал наказание в одной из лучших колоний края — рубцовской ИК-5. Однако в сентябре 2017 года Савинцева-младшего эпатировали в исправительную колонию № 3 Томской области.
В августе 2018 года Максим Савинцев подал ходатайство на УДО — после выхода закона о новой схеме зачета дней в СИЗО в срок наказания. По документу, 1 день содержания под стражей приравнивался к 1,5 дням в колонии общего режима и 2 дням в колонии-поселении.
За что осудили Савинцева?
Максима Савинцева осудили на 5 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере и растрату в составе группы. Суд решил, что он организовал продажу акций УК «Доверие» по заниженной цене (они принадлежали городскому бюджету и перешли в частную собственность). Таким образом были похищены деньги жильцов.
Altapress.ru писал, что второго известного фигуранта по делу УК «Доверие», Дениса Сучкова, в начале марта освободили по УДО.