По мнению Георгия, SHAMAN четко обозначил свою гражданскую позицию, выпустив песню «Я — русский», пишет news.ru. И напомнил — на тот момент многие писали в своих соцсетях, что им «стыдно быть русскими». В этом отношении композиция прозвучала как манифест.

Ранее как SHAMAN оказался в черном списке, раскрыл член совета директоров «Русской Медиагруппы».

Телеканал RU.TV и «Русское Радио» имеют свой черный список артистов, чьи песни не попадают в эфир. Также звезды не участвуют в мероприятиях медиагруппы.

Для попадания артиста в черный список нужны существенные основания, заявил музыкант и член совета директоров холдинга «Русская Медиагруппа» Юрий Киселев.

Но личные отношения с ним и с его отцом Владимиром Киселевым не влияют на попадание звезды в блэк-лист.

Юрий прокомментировал ситуацию, связанную с певцом SHAMAN, который угодил в черный список. И пояснил, что изначально его отец был готов помочь в продвижении молодого артиста.

По словам члена совета директоров холдинга, одна из первых историй по раскрутке SHAMAN была поездка на Донбасс.

Но SHAMAN отказывался по какой-то вообще надуманной причине.

По словам Юрия, его отец не приемлет предательства и обмана. Но SHAMAN подвел холдинг, поэтому оказался в черном списке.

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