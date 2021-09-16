Сына бывшего вице-мэра Барнаула арестовали на 10 суток за желание расправиться с сотрудником ФСБ

Напомним, сын бывшего чиновника, которого накануне отправили на 9 лет в колонию за взятки, после приговора отцу устроил скандал в суде, а после угрожал сотруднику ФСБ.
Молодого человека обвинили в неуважении к суду. Второе уголовное дело касается угроз, в рамках его расследования фигуранта задержали.
16 сентября суд отправил Демина-младшего под стражу на 10 суток.
«В отношении подозреваемого Демина О.С. суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток, то есть
по 23.09.2021года», — рассказали в райсуде.
Ранее altapress.ru сообщили в правоохранительных органах, что сына Демина планируют арестовать на 2 месяца. Видимо, такое ходатайство суд рассмотрит через неделю.