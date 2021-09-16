16 сентября 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сына бывшего вице-мэра Барнаула арестовали на 10 суток за желание расправиться с сотрудником ФСБ

Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, получившего статус подозреваемого после скандала в суде, арестовали на 10 суток, сообщает Октябрьский суд.

Сын бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина на оглашении приговора отцу.
Сын бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина на оглашении приговора отцу.
кадр из видео.

Напомним, сын бывшего чиновника, которого накануне отправили на 9 лет в колонию за взятки, после приговора отцу устроил скандал в суде, а после угрожал сотруднику ФСБ.

Молодого человека обвинили в неуважении к суду. Второе уголовное дело касается угроз, в рамках его расследования фигуранта задержали.

16 сентября суд отправил Демина-младшего под стражу на 10 суток.

«В отношении подозреваемого Демина О.С. суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток, то есть по 23.09.2021 года», — рассказали в райсуде.

Ранее altapress.ru сообщили в правоохранительных органах, что сына Демина планируют арестовать на 2 месяца. Видимо, такое ходатайство суд рассмотрит через неделю.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость