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Жизнь

Сына экс-губернатора задержали по лифтовому делу с незаконным профитом в 185 млн рублей

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали за дела трехлетней давности, когда в жилых домах массово меняли лифтовое оборудование, сообщает СК России.

Андрей Левченко, депутат заксорбрания Иркутской области и сын экс-губернатора региона.
Андрей Левченко, депутат заксорбрания Иркутской области и сын экс-губернатора региона.
irkutsk-kprf.ru.

Левченко задержали рано утром 28 сентября, следствие установило его причастность к мошенничеству в особо крупном размере.

«В феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере», — рассказали в ведомстве.

Уже предъявили обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку — товарищу Левченко. В ходе расследования также установили причастность и самого депутата.

Напомним, в 2017 году «Звезда» выиграла контракты 500 млн рублей на ремонт лифтов в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском и Саянске. После завысили стоимость оборудования и объемы строительно-монтажных работ, а также работ по замене.

Лифт.
Лифт.
Facebook.

«Для этого в акты о приеме выполненных работ включили повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким простым способом у иркутского Фонда капремонта похитили около 186 млн рублей», — сообщалось ранее.

В январе 2020 года «Звезду» исключили из реестра организаций, которые могут выполнять ремонт лифтов.

«Хамуляк вместе с иными лицами в октябре 2017 года предоставили в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт», — рассказали в СК.

Затем, по данным следствия, Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 019 240 рублей, который предоставил в местный Фонд капремонта для получения аванса.

Сергей Левченко.
Сергей Левченко.
Пресс-служба КПРФ.

Также два товарища создали в качестве прокладки еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ необоснованно увеличили уже до 319 677 000 рублей.

«В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость», — добавили в СК.

В результате хитрых действий Хамуляка и Левченко бюджету региона «причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей».

Следователи провели обыски по месту жительства и работы Левченко, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В СК решают вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения.

Напомним, коммунист Сергей Левченко по собственному желанию покинул пост губернатора региона в декабре 2019 года. После этого он написал откровенное обращение к жителям, в котором объяснил «все причины».

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