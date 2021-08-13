Синоптики предсказали России «библейский потоп»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рекордное количество осадков в Крыму и Краснодарском крае.

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — написал он в своем аккаунте в Instagram.

По данным ученого, на западе Краснодарского края ожидается 186 миллиметров осадков за сутки — это 370 процентов от нормы августа.

Так, в Анапе уже ввели режим ЧС из-за надвигающихся ливней, пишет РИА «Новости». За минувшую ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков.

Летние подтопления в Крыму также признали ЧС федерального масштаба. На ликвидацию последствий июньских и июльских ливней выделено 272 миллиона рублей, общая предварительная оценка ущерба составляет 4,7 миллиардов рублей.

Напомним, что Барнаулу этим летом тоже не везет с погодой. Недавние дожди вызвали коллапс на городских дорогах.

Мэрия уже прокомментировала ситуацию с неработающими ливневками — по мнению чиновников, выпало слишком много осадков — декадная норма.

А в июле в Германии дожди вызвали сильнейшее наводнение — погибли больше сотни человек.