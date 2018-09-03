Синоптики предупредили о заморозках на последующие три дня в Алтайском крае

4 сентября, в восточных районах дожди, в утренние часы местами в западных районах туман. Ветер северный. Ночью +2…+7 градусов, при прояснении местами в северных и предгорных районах заморозки до минус 2. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов, прогнозируют метеорологи АЦГМС.
5 сентября, по прогнозам синоптиков, без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, днем усиление до 14 метров. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, местами заморозки до -3. Днем от +14 до +19 градусов.
6 сентября в Алтайском крае преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер северо-восточный, днем местами порывы до 15 метров в секунду, сообщается на сайте правительства Алтайского края. Температура ночью +3…+8 градусов, местами заморозки до -2, днем +18…+23 градуса.