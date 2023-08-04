4 августа
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Жизнь

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Алтайского края на выходных 5 и 6 августа

Возможны дожди и грозы 5 и 6 августа в Алтайском крае.

Дождь. Зонты.
Дождь. Зонты.
СС0

Погода в Алтайском крае 5 августа

Температура от +22 до +27 градусов,по западу местами до +32 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Алтайском крае 6 августа

Температура от +23 до +28 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

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