Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Алтайского края на выходных 5 и 6 августа

Погода в Алтайском крае 5 августа
Температура от +22 до +27 градусов,по западу местами до +32 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Алтайском крае 6 августа
Температура от +23 до +28 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.