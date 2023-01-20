20 января
﻿
Жизнь

Сыр, который крут сам по себе. 8 фактов о славе сыроделия в Алтайском крае и не только

Во Всемирный день любителей сыра altapress.ru рассказывает, какое отношение Алтайский край имеет к этому кисломолочному продукту.

Алтайский сыр.
Алтайский сыр.
Олег Богданов

1. В 2022 году Алтайский государственный технический университет им. Ползунова запатентовал мягкий сыр с добавлением зеленой гречки.

2. Первая сыродельня на Алтае появилась в Краснощековском районе в 1900 году, на ней изготавливали сыр «Бакштейн».

Международный день любителей сыра отмечают ежегодно 20 января. Изначально в России существовала домашняя технология приготовления сыров. При Петре I людей впервые познакомили с европейской технологией производства этого деликатеса.

3. В Алтайском крае изготавливают сыр по уникальному рецепту. Его создал ученый Дмитрий Гранников в 1931 году на куяганском заводе.

Инновационный сыр из Алтайского края.
Инновационный сыр из Алтайского края.
sibterra.info

4. Сыр «Советский» признали и за рубежом: пробные партии отправили в Лондон. Там кисломолочному продукту поставили 90−95 баллов по 100 бальной системе. По производству этого сорта край занимал первое место.

5. В 2021 году в пятерку крупнейших производителей сыра по стране вошли два производителя из Алтайского края: компания «Киприно» выпустила за год 17 тыс. тонн деликатеса с дырочками, а Рубцовский молочный завод — 25 тыс. тонн сыра «Ламбер».

Сыр &quot;Ламбер&quot;.
Сыр «Ламбер».
Олег Богданов

6. Сыродел Дмитрий Гранников был первым, кто решил отойти от классической «швейцарской» технологии. Мы раньше о нем писали, почитать можно тут.

7. Алтайские сыр поставляли ко всем королевским дворам Западной Европы.

Большой алтайский сыр.
Большой алтайский сыр.
Анна Зайкова

8. В сентябре 1967 года на Алтайском маслосыродельном заводе изготовили сыр-гигант весом 470 кг. Это был первый и единственный до XXI века эксперимент в истории российского сыроделия.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость