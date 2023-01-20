Сыр, который крут сам по себе. 8 фактов о славе сыроделия в Алтайском крае и не только

Во Всемирный день любителей сыра altapress.ru рассказывает, какое отношение Алтайский край имеет к этому кисломолочному продукту.

1. В 2022 году Алтайский государственный технический университет им. Ползунова запатентовал мягкий сыр с добавлением зеленой гречки.

2. Первая сыродельня на Алтае появилась в Краснощековском районе в 1900 году, на ней изготавливали сыр «Бакштейн».

Международный день любителей сыра отмечают ежегодно 20 января. Изначально в России существовала домашняя технология приготовления сыров. При Петре I людей впервые познакомили с европейской технологией производства этого деликатеса.

3. В Алтайском крае изготавливают сыр по уникальному рецепту. Его создал ученый Дмитрий Гранников в 1931 году на куяганском заводе.

Инновационный сыр из Алтайского края. sibterra.info

4. Сыр «Советский» признали и за рубежом: пробные партии отправили в Лондон. Там кисломолочному продукту поставили 90−95 баллов по 100 бальной системе. По производству этого сорта край занимал первое место.

5. В 2021 году в пятерку крупнейших производителей сыра по стране вошли два производителя из Алтайского края: компания «Киприно» выпустила за год 17 тыс. тонн деликатеса с дырочками, а Рубцовский молочный завод — 25 тыс. тонн сыра «Ламбер».

Сыр «Ламбер». Олег Богданов

6. Сыродел Дмитрий Гранников был первым, кто решил отойти от классической «швейцарской» технологии. Мы раньше о нем писали, почитать можно тут.

7. Алтайские сыр поставляли ко всем королевским дворам Западной Европы.

Большой алтайский сыр. Анна Зайкова

8. В сентябре 1967 года на Алтайском маслосыродельном заводе изготовили сыр-гигант весом 470 кг. Это был первый и единственный до XXI века эксперимент в истории российского сыроделия.