«Сисим» откройся: сибирскому золотодобытчику предъявили иск на 424 млн рублей

Напомним, ночью 19 октября поток воды на реке Сейба снес пять незаконно построенных дамб, огромная волна накрыла общежития золотодобытчиков, в результате трагедии погибли 15 человек.
После этого эксперты выявили огромный ущерб экологии региона, выраженный преимущественно в загрязнении рек. Из-за этого сняли с эфира выпуск шоу Андрея Малахова — показали результаты экспресс-теста воды, текущей в Енисей.
Теперь ущерб пытаются компенсировать за счет золотодобытчика. Накануне прошло рассмотрение гражданского дела по иску к «Сисиму».
«Основанием предъявления искового заявления послужил факт загрязнения вод рек Сейба и Сисим в результате разрушения насыпи технологического отстойника, используемого организацией», — пояснили в прокуратуре.
Эксперты установили наличие значительного количества загрязняющих веществ, в том числе железа, меди и цинка.
По подсчетам специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора размер ущерба превысил 362 млн рублей.
Однако в ходе рассмотрения дела ущерб, причиненный рекам, пересчитали и увеличили до 424 млн рублей.
Суд принял уточненный иск, подчеркнули в красноярской прокуратуре.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев связал прорыв дамбы с безответственностью чиновников.
Примечательно, что после трагедии Ростехнадзор сообщил, что дамба не была зарегистрирована и поэтому ее не проверяли. Однако только в 2019 году «Сисим» четыре раза проверяли контролирующие организации и должна была пройти еще одна.
Так, за 2019 год предприятие по одному разу проверял Роспотребнадзор и трудовая инспекция, два раза туда наведывались специалисты службы по надзору в сфере природопользования.