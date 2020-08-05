«Сисим» откройся: сибирскому золотодобытчику предъявили иск на 424 млн рублей

В Красноярском крае увеличили размер исковых требований к компании «Сисим», дамбы которой разрушились на прииске в октябре 2019 года, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, ночью 19 октября поток воды на реке Сейба снес пять незаконно построенных дамб, огромная волна накрыла общежития золотодобытчиков, в результате трагедии погибли 15 человек.

После этого эксперты выявили огромный ущерб экологии региона, выраженный преимущественно в загрязнении рек. Из-за этого сняли с эфира выпуск шоу Андрея Малахова — показали результаты экспресс-теста воды, текущей в Енисей.

Теперь ущерб пытаются компенсировать за счет золотодобытчика. Накануне прошло рассмотрение гражданского дела по иску к «Сисиму».

«Основанием предъявления искового заявления послужил факт загрязнения вод рек Сейба и Сисим в результате разрушения насыпи технологического отстойника, используемого организацией», — пояснили в прокуратуре.



Эксперты установили наличие значительного количества загрязняющих веществ, в том числе железа, меди и цинка.

По подсчетам специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора размер ущерба превысил 362 млн рублей.

Однако в ходе рассмотрения дела ущерб, причиненный рекам, пересчитали и увеличили до 424 млн рублей.

Суд принял уточненный иск, подчеркнули в красноярской прокуратуре.

Разрушенная дамба в Красноярском крае 24.mchs.gov.ru/

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев связал прорыв дамбы с безответственностью чиновников.

Примечательно, что после трагедии Ростехнадзор сообщил, что дамба не была зарегистрирована и поэтому ее не проверяли. Однако только в 2019 году «Сисим» четыре раза проверяли контролирующие организации и должна была пройти еще одна.

Так, за 2019 год предприятие по одному разу проверял Роспотребнадзор и трудовая инспекция, два раза туда наведывались специалисты службы по надзору в сфере природопользования.