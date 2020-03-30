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30 марта 0°C
Коронавирус

Ситуация серьезная. Глава Барнаула обратился к горожанам в связи с коронавирусом

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с обнаружением первого заболевшего коронавирусом. Текст обращения опубликовал пресс-центр мэрии.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула.
Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула.
Анна Зайкова.

Глава просит всех барнаульцев быть внимательнее, чаще мыть руки, носить маски, избегать тесных контактов с людьми, не посещать общественные места.

Вячеслав Франк,
глава Барнаула:

Ситуация серьезная. Сегодня от сознательности каждого из нас зависит скорость распространения вируса. Я убедительно прошу всех жителей города соблюдать установленный режим и ограничительные меры. <.> Необходимо помнить: коронавирус опасен для всех нас. Но особую угрозу он представляет для жизни и здоровья пожилых людей, и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Обращаюсь к пенсионерам: старайтесь не выходить на улицу. Соблюдайте домашний режим!

Также он напомнил, что пожилые люди могут воспользоваться услугами волонтеров для доставки продуктов или лекарств. К ним можно обратиться и за другой помощью: 8−800−200−3411.

Также можно позвонить по телефонам:

  • 37−03−65, 370−360, 370−364 — комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;
  • 371−795, 371−796 — комитет по социальной поддержке населения;
  • 35−37−88 — общероссийский народный фронт.
Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Отдельно Франк попросил молодых людей воздержаться от «личного общения» и поддерживать контакты по телефону и через интернет.

Дорогие горожане, мы переживаем сложное время, надеюсь, что объявленные меры профилактики будут восприняты вами с пониманием. Уверен, они абсолютно необходимы. Только совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения коронавируса. Берегите себя и своих близких!

29 марта оперштаб сообщил о первом подтвержденном заболевшем коронавирусом. Это женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике.

Ранее с обращением к населению выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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