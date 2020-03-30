Ситуация серьезная. Глава Барнаула обратился к горожанам в связи с коронавирусом

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с обнаружением первого заболевшего коронавирусом. Текст обращения опубликовал пресс-центр мэрии.

Глава просит всех барнаульцев быть внимательнее, чаще мыть руки, носить маски, избегать тесных контактов с людьми, не посещать общественные места.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

Ситуация серьезная. Сегодня от сознательности каждого из нас зависит скорость распространения вируса. Я убедительно прошу всех жителей города соблюдать установленный режим и ограничительные меры. <.> Необходимо помнить: коронавирус опасен для всех нас. Но особую угрозу он представляет для жизни и здоровья пожилых людей, и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Обращаюсь к пенсионерам: старайтесь не выходить на улицу. Соблюдайте домашний режим!

Также он напомнил, что пожилые люди могут воспользоваться услугами волонтеров для доставки продуктов или лекарств. К ним можно обратиться и за другой помощью: 8−800−200−3411.

Также можно позвонить по телефонам:

37−03−65 , 370−360 , 370−364 — комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;

370−360 370−364 — комитет по делам молодежи администрации города Барнаула; 371−795 , 371−796 — комитет по социальной поддержке населения;

371−796 — комитет по социальной поддержке населения; 35−37−88 — общероссийский народный фронт.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Отдельно Франк попросил молодых людей воздержаться от «личного общения» и поддерживать контакты по телефону и через интернет.

Дорогие горожане, мы переживаем сложное время, надеюсь, что объявленные меры профилактики будут восприняты вами с пониманием. Уверен, они абсолютно необходимы. Только совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения коронавируса. Берегите себя и своих близких!

29 марта оперштаб сообщил о первом подтвержденном заболевшем коронавирусом. Это женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике.

Ранее с обращением к населению выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.