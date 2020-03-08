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8 марта -9°C

«Скакала как сайгак»: барнаульцы рассказали, как оторвались на концерте «Руки Вверх»

Жители Барнаула в соцсетях рассказывают о впечатлениях от концерта «Руки Вверх», состоявшегося вечером 7 марта во Дворце зрелищ и спорта имени Г. С. Титова.

"Руки Вверх" в Барнауле.
"Руки Вверх" в Барнауле.
кадр из видео.

Карточка концерта в Барнауле опубликована в группе «Сергей Жуков ★ Легенда ★ Руки Вверх» по «Вконтакте».

«"Руки Вверх» зажгли этот город! Барнаульцы вспомнили молодость под нетленные хиты Сергея Жукова", — рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Зал был полный. Что касается энергетической составляющей и атмосферы, то, как отмечают посетившие мероприятие, это чувствуется даже через видео.

Барнаульцы в соцсетях рассказывают о своих впечатлениях: «Вернули в прошлое! Это было недавно, это было давно», «Это было потрясающе: плакала, смеялась, скакала под песни как сайгак», «Кажется, это машина времени… вернул в школьные годы», «Было супер, у меня даже голос пропал», «У него голос не изменился, пел классно и живым голосом!», «Было круто, до мурашек!», «Море впечатлений и эмоций! Как теперь уснуть?», «Эх Барнаул, как же я вам завидую».

Воздушных шариков, как и в прошлом году, было море.

В качестве гостя «Руки Вверх» привезли исполнителя Игоря Пиджакова. В 2019 году, когда Сергей Жуков выступал на барнаульской «Карандин-Арене», гостями стали «Отпетые мошенники».

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