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Жизнь

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину. Об этом со ссылкой на журналиста Евгения Киселева пишут РИА Новости.

Аркадий Бабченко.
Аркадий Бабченко.
facebook.com

Во время интервью на YouTube-канале «Кисельные берега» с журналистом Сергеем Лойко Киселев обмолвился, что Бабченко покинул Украину. Позднее на канале появилось сообщение, что они не знают, почему он покинул страну и куда конкретно уехал. «То ли в Эстонию, то ли в Финляндию», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мое прошлого года СМИ и украинские власти заявили, что Аркадия Бабченко якобы застрелили в подъезде его дома. В убийстве обвинили российских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Инсценировку убийства украинские власти объяснили частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста.

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