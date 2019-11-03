Скандально известный журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину. Об этом со ссылкой на журналиста Евгения Киселева пишут РИА Новости.

Во время интервью на YouTube-канале «Кисельные берега» с журналистом Сергеем Лойко Киселев обмолвился, что Бабченко покинул Украину. Позднее на канале появилось сообщение, что они не знают, почему он покинул страну и куда конкретно уехал. «То ли в Эстонию, то ли в Финляндию», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мое прошлого года СМИ и украинские власти заявили, что Аркадия Бабченко якобы застрелили в подъезде его дома. В убийстве обвинили российских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Инсценировку убийства украинские власти объяснили частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста.