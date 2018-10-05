Военная аристократия, жрецы и рабы: как жили скифские племена на Алтае в древности

Почти три тысячи лет назад на территории Алтая жили скифы — воинственные кочевники. Во главе скифских племен стояла военная аристократия, женщины могли быть воинами, а ценились больше всего те качества, которые помогают одержать победу в сражении и охоте. Altapress.ru рассказывает о жизни алтайских скифов много веков назад.

Откуда взялись кочевники?

С 11 по 1 тысячелетия до нашей эры люди, жившие в евразийских степях и предгорьях, постепенно перешли к кочевому скотоводству. По данным историков, скифо-сибирский мир сложился «вдоль северных границ древних цивилизаций: Греции, Ахеменидского Ирана, эллинистических государств и Древнего Китая». Мир кочевников в степях Евразии существовал с конца 6 века до начала 2 века до нашей эры.

Дело в том, что у скота и продуктов скотоводства появилась меновая стоимость. То есть они стали одной из первой форм денег, и это богатство было легко захватить или отнять, а уберечь его можно было только с помощью оружия. Для кочевников война стала видом труда и нормой жизни. Большие группы скотоводов двигались по степям Евразии в поисках пастбищ, воды и мест, где можно наладить сотрудничество с земледельцами.

Скифы — древний народ, часть которого обитала в степной зоне Северного Причерноморья от Дуная до Дона. О них известно из сочинений античных авторов, археологических раскопок и генетических исследований.

Стадо СС0

Как жили алтайские скифы?

На Алтае переход к кочевому скотоводству произошел к 7 веку до нашей эры.

Скифским обществом правила военная аристократия — цари. Кроме того, были жрецы, рядовые свободные воины и рабы. Женщины могли быть воинами, их социальная роль не была ограничена только ролями жены и матери.

Семьи были небольшими, а линия родства велась по мужской линии. Семьи и группы семей объединялись в кочевые соседские общины, а они группировались в племена.

Вся жизнь алтайских скифов была «пронизана» войной. Она стала и главной темой искусства, которая прослеживается в надгробных памятниках, одежде и даже сбруе боевых коней.

Стадо. Горы СС0

Как одевались скифские воины?

Воины считали красивым то, что гарантирует победу и выживание: что-то быстрое, сильное, стремительное. Поэтому на одежду и оружие скифских воинов наносили изображения в «зверином стиле», а также прикрепляли фигурки волков, львов, тигров. Украшая вооружение звериными мотивами, скифы будто призывали свойства этих животных на всадников и их коней.

То, что мужчина принадлежит к военной аристократии, можно было определить, в частности, по головному убору и наборному поясу.

Воинский шлем выполняли в виде головы хищной птицы. На макушке птичьей головы мастера укрепляли фигурку коня с рогами козерога (символ возрождения мира). Вторую такую фигурку прикрепляли к лобной части шлема. Слева закрепляли фигурку оленя. Всю эту композицию размещали на фоне войлочной поверхности шлема красного цвета. Все фигурки были позолочены.

На пряжках наборных поясов изображали готовящихся к прыжку зверей кошачьей породы. Изображения хищных зверей украшали оружие и служили как обереги-талисманы: они охраняли воинов и отпугивали злых духов. Агрессивность, молниеносная реакция, свирепость и безжалостность хищного зверя олицетворяли стремления всадника быстро настигнуть и поразить врага.

Лошадь. Конь СС0

Символы скифской культуры: что о них известно?

Важным образом скифской культуры был Фарн — символ воинской доблести и славы. По поверьям скифов, после смерти кочевника-воина его душа перемещалась по мирам вселенной в образе хищной птицы — Фарна.

Еще одни важным образом культуры скифов была Великая Матерь, или Великая Богиня. Этому божеству, возрождающему жизнь, древние народы поклонялись с эпохи первобытности. Знаки-символы Богини скифы наносили на прическу и головной убор: озолоченные фигурки двух оленей и пятнадцати птиц прикрепляли к высокому войлочному лепестку, символизирующему Мировое древо — символ плодородия.

По мнению историков, эти два образа свидетельствуют о том, что у скифов Алтая существовало разделение труда между мужчиной и женщиной. Роль военной аристократии и мужчины-воина в экономике была весомой. Кочевая культура поддерживала две идеи: «мужчины существуют для войны, а женщины — для воспроизводства воинов».

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