Сколько стоит прокатиться в Барнауле на гидроцикле, катере и теплоходе — рассказывает altapress.ru

Лето, это пора острых ощущений. Сезон купания открыт, а что насчет того, чтобы прокатиться на водном транспорте? Altapress.ru расскажет, за какую цену можно прокатиться в Барнауле на катере, теплоходе и гидроцикле.

Гидроцикл

Гидроцикл — интересный и драйвовый водный транспорт. Он оборудован собственным мотором и способен развивать высокую скорость на радость любителям острых ощущений. Но помните, что совершать сложный маневры на гидроцикле стоит только при большом опыте вождения этого транспорта.

В Барнауле тоже можно покататься на гидроцикле. В районе Леруа Мерлен мужчина сдает гидроцикл, цена за 15 минут (возможно по договоренности и дольше) составляет 2 тысячи рублей с человека. В объявлении на авито отмечается, что вес пассажира не должен превышать 80 кг.

Водный транспорт. Авито

Катер

Катер более спокойное судно, чем неугомонный гидроцикл. Катера отлично подходят для препровождения времени с семьей или для рыбалки.

В Барнауле можно прокатиться на катере. На авито находится несколько объявлений, где вы можете взять его в аренду и прокататься с семьей.

Например катер Bаyliner 2052 Саpri вместимость которого составляет порядка 5 человек. В объявлении отмечается, что на судне есть возможность устроить пикник, фотосессию или искупаться (время купания или остановок не учитывается). Цена за час — 7 тысяч рублей.

Есть катер подешевле. Rangеr (Wyatbоаt 3DС) обладaет устoйчивостью и вместимостью до 5 человек. Длина судна составляет 4,70 метров, а мощность двигателя 60 л.с. Стоимость — 4 тысячи рублей в час. Катер можно арендовать на весь день за 30 тысяч рублей.

Водный транспорт. Авито

Теплоход

Теплоход — это самый романтичный вид водного транспорта. Он отлично подойдет для встреч с любимым человеком.

В Барнауле можно арендовать теплоход. Компания "Барнаульский речной флот" предоставляет теплоходы от 6 тысячи рублей за час (в выходные цена составляет 13 тысяч рублей). Есть однопалубный — "Мурена", так и двупалубный — Москва-78". Вместимость однопалубного составляет до 25 человек. Двупалубного — до 120.

Самое важное - в нашем Telegram-канале