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Жизнь

Сколько стоит прокатиться в Барнауле на гидроцикле, катере и теплоходе — рассказывает altapress.ru

Лето, это пора острых ощущений. Сезон купания открыт, а что насчет того, чтобы прокатиться на водном транспорте? Altapress.ru расскажет, за какую цену можно прокатиться в Барнауле на катере, теплоходе и гидроцикле.

Речной транспорт.
Речной транспорт.
Предоставлено минтрансом Алтайского края.

Гидроцикл

Гидроцикл — интересный и драйвовый водный транспорт. Он оборудован собственным мотором и способен развивать высокую скорость на радость любителям острых ощущений. Но помните, что совершать сложный маневры на гидроцикле стоит только при большом опыте вождения этого транспорта.

В Барнауле тоже можно покататься на гидроцикле. В районе Леруа Мерлен мужчина сдает гидроцикл, цена за 15 минут (возможно по договоренности и дольше) составляет 2 тысячи рублей с человека. В объявлении на авито отмечается, что вес пассажира не должен превышать 80 кг.

Водный транспорт.
Водный транспорт.
Авито

Катер

Катер более спокойное судно, чем неугомонный гидроцикл. Катера отлично подходят для препровождения времени с семьей или для рыбалки.

В Барнауле можно прокатиться на катере. На авито находится несколько объявлений, где вы можете взять его в аренду и прокататься с семьей.

Например катер Bаyliner 2052 Саpri вместимость которого составляет порядка 5 человек. В объявлении отмечается, что на судне есть возможность устроить пикник, фотосессию или искупаться (время купания или остановок не учитывается). Цена за час — 7 тысяч рублей.

Есть катер подешевле. Rangеr (Wyatbоаt 3DС) обладaет устoйчивостью и вместимостью до 5 человек. Длина судна составляет 4,70 метров, а мощность двигателя 60 л.с. Стоимость — 4 тысячи рублей в час. Катер можно арендовать на весь день за 30 тысяч рублей.

Водный транспорт.
Водный транспорт.
Авито

Теплоход

Теплоход — это самый романтичный вид водного транспорта. Он отлично подойдет для встреч с любимым человеком.

В Барнауле можно арендовать теплоход. Компания "Барнаульский речной флот" предоставляет теплоходы от 6 тысячи рублей за час (в выходные цена составляет 13 тысяч рублей). Есть однопалубный — "Мурена", так и двупалубный — Москва-78". Вместимость однопалубного составляет до 25 человек. Двупалубного — до 120.

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