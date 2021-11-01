Скользкие улицы: зимняя погода пришла в Барнаул 1 ноября. Фоторепортаж altapress.ru

Ноябрь в Барнауле начался со снега — дворы и улицы краевой столицы покрыло пока еще тонким слоем белого одеяла.

Утром в понедельник многие горожане вспомнили, что такое настоящий гололед, а власти регионального центра доложили, что всю минувшую ночь в Барнауле работали десятки спецмашин.

«Спецтехника обработала песчано-соляной смесью не только перекрестки, мостовые сооружения, спуски и подъемы, но и всю проезжую часть по маршрутам общественного транспорта. На это израсходовали 399 тонн смеси», — уточнили в мэрии.

О том, как Барнаул встретил начало последнего осеннего месяца, отметившегося уже зимней погодой, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Отметим, что в ближайшие дни в Алтайском крае и вовсе похолодает до -20 градусов.