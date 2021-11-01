1 ноября 0°C
﻿
Жизнь

Скользкие улицы: зимняя погода пришла в Барнаул 1 ноября. Фоторепортаж altapress.ru

Ноябрь в Барнауле начался со снега — дворы и улицы краевой столицы покрыло пока еще тонким слоем белого одеяла.

Снег и гололед в Барнауле.
Снег и гололед в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Утром в понедельник многие горожане вспомнили, что такое настоящий гололед, а власти регионального центра доложили, что всю минувшую ночь в Барнауле работали десятки спецмашин.

«Спецтехника обработала песчано-соляной смесью не только перекрестки, мостовые сооружения, спуски и подъемы, но и всю проезжую часть по маршрутам общественного транспорта. На это израсходовали 399 тонн смеси», — уточнили в мэрии.

О том, как Барнаул встретил начало последнего осеннего месяца, отметившегося уже зимней погодой, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Отметим, что в ближайшие дни в Алтайском крае и вовсе похолодает до -20 градусов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость