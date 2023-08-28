28 августа
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Жизнь

Скончалась народная артистка СССР Светлана Адырхаева

Балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Пресс-служба Большого театра сообщила, что Светлана Адырхаева ушла из жизни 27 августа. Она умерла дома после продолжительной болезни.

Время и дату прощания станут известны позднее.

Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг Северо-Осетинской АССР. Окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой).

После выпуска Адырхаеву приняли в труппу Челябинского театра оперы и балета, а после танцовщица выступала в Одесском театре оперы и балета. В 1960 году танцевала в Москве в рамках Декады литературы и искусства Северо-Осетинской АССР, после чего ее пригласил Большой театр исполнить партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро».

Вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским создала собственную труппу «Театр балета Светланы Адырхаевой» и была ее художественным руководителем.

В 2001 году вернулась в Большой театр в качестве педагога-репетитора. Работала с такими артистками, как Анна Антоничева, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова, Анастасия Сташкевич, Анастасия Яценко, Анастасия Горячева, Мария Семеняченко и другие.

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