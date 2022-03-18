Скончалась звезда фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»

О кончине актрисы сообщил Союз кинематографистов России.
«На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. <…> Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ, пишет ТАСС.
В кино начала сниматься в 1972 году. Помимо упомянутых картин, она снялась также в фильмах «Молодая жена» (реж. Леонид Менакер), «Старый новый год» (реж. Наум Ардашников, Олег Ефремов), «Последний побег» (реж. Леонид Менакер) и «Мисс миллионерша» (реж. Александр Рогожкин).