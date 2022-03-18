18 марта
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Жизнь

Скончалась звезда фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась на 73-ем году жизни. Зрителям она больше всего запомнилась по фильмам «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.

О кончине актрисы сообщил Союз кинематографистов России.

«На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. <…> Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Наталья Назарова и Людмила Гурченко в фильме &quot;Любимая женщина механика Гаврилова&quot;
Наталья Назарова и Людмила Гурченко в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова»
Кинопоиск

Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ, пишет ТАСС.

В кино начала сниматься в 1972 году. Помимо упомянутых картин, она снялась также в фильмах «Молодая жена» (реж. Леонид Менакер), «Старый новый год» (реж. Наум Ардашников, Олег Ефремов), «Последний побег» (реж. Леонид Менакер) и «Мисс миллионерша» (реж. Александр Рогожкин).

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