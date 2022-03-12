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Жизнь

Умер сценарист фильмов «Белое солнце пустыни» и «Утомленные солнцем»

10 марта скончался народный артист Азербайджана, председатель Союза кинематографистов страны, кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков. В России его больше знают как сценариста фильма «Белое солнце пустыни».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Рустаму Ибрагимбекову было 83 года, пишет «Интерфакс».

«Мы получили очень плохие новости из Москвы… Народный писатель, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, драматург Рустам Ибрагимбеков скончался в ночь с 10 на 11 марта после продолжительной болезни», — сообщили в Союзе кинематографистов.

Ибрагимбеков родился в Баку в 1939 году. Окончил азербайджанский институт нефти и химии, а затем Высшие курсы сценаристов и Высшие курсы режиссеров.

Вместе с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму «Белое солнце пустыни». Также он много лет сотрудничал с режиссером Никитой Михалковым. Вместе с ним Ибрагимбеков работал над картинами «Урга. Территория любви», «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник».

Был народным писателем Азербайджана (1998), заслуженным деятелем искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреатом Государственных премий Российской Федерации (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980).

Всего за свою карьеру Ибрагимбеков написал сценарии к 40 художественным и телевизионным картинам, его пьесы ставили в сотне театров по всему миру.

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