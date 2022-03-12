Умер сценарист фильмов «Белое солнце пустыни» и «Утомленные солнцем»

Рустаму Ибрагимбекову было 83 года, пишет «Интерфакс».
«Мы получили очень плохие новости из Москвы… Народный писатель, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, драматург Рустам Ибрагимбеков скончался в ночь с 10 на 11 марта после продолжительной болезни», — сообщили в Союзе кинематографистов.
Ибрагимбеков родился в Баку в 1939 году. Окончил азербайджанский институт нефти и химии, а затем Высшие курсы сценаристов и Высшие курсы режиссеров.
Вместе с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму «Белое солнце пустыни». Также он много лет сотрудничал с режиссером Никитой Михалковым. Вместе с ним Ибрагимбеков работал над картинами «Урга. Территория любви», «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник».
Был народным писателем Азербайджана (1998), заслуженным деятелем искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреатом Государственных премий Российской Федерации (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980).
Всего за свою карьеру Ибрагимбеков написал сценарии к 40 художественным и телевизионным картинам, его пьесы ставили в сотне театров по всему миру.