Скончалась звезда фильма «Матрица»

Мэри Элис родилась в Индианоле, штат Миссисипи. Однако год рождения доподлинно неизвестен — либо 1939, либо 1941 год.
В 60-е годы Элис работала учителем в начальной школе, когда начала играть в общественном театре. В 70-е участвовала в постановках в Ист-Виллидж на Манхэттене.
Актриса получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана, сыграв в сериале «Я улечу».
Среди других наиболее известных работ звезды — картины «Пробуждение» (роль Маргарет) и «Костер тщеславия» (Энни Лэмб), пишет «Лента».
Ранее в Америке умерла актриса, сыгравшая в сериалах «Зачарованные» и «Беверли Хиллз».