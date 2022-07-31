31 июля
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Жизнь

Скончалась звезда фильма «Матрица»

В Нью-Йорке скончалась актриса Мэри Элис. Больше всего ее знают по роли Пифии в фильме «Матрица: Революция».

Мэри Элис в фильме "Матрица"
Мэри Элис в фильме "Матрица"
Кинопоиск

Мэри Элис родилась в Индианоле, штат Миссисипи. Однако год рождения доподлинно неизвестен — либо 1939, либо 1941 год.

В 60-е годы Элис работала учителем в начальной школе, когда начала играть в общественном театре. В 70-е участвовала в постановках в Ист-Виллидж на Манхэттене.

Актриса получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана, сыграв в сериале «Я улечу».

Среди других наиболее известных работ звезды — картины «Пробуждение» (роль Маргарет) и «Костер тщеславия» (Энни Лэмб), пишет «Лента».

Ранее в Америке умерла актриса, сыгравшая в сериалах «Зачарованные» и «Беверли Хиллз».

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