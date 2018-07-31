Скончался актер из сериала «Дальнобойщики»

Артист ушел из жизни «легко»: во время прогулки с собакой у него остановилось сердце. Шеховцов не дожил до 57-летия чуть больше месяца.
Прощание с актером Сергеем Шеховцовым пройдет в «Современнике» 31 июля.
Сергей Шеховцов окончил Школу-студию МХАТ в 1987 году. В 1986—1989 годах был актером Театра-Студии «Современник — 2» под руководством Михаила Ефремова. С 1991 по 2000 года состоял в труппе МХАТ им. А.П. Чехова, пишет ura.ru.
Сотрудничал с «Современником» с 2012 года, сказано на сайте театра. Известен по ролям в сериалах, таких как «Жизнь и судьба», «Русский перевод», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики» и других, пишет «Федеральное агентство новостей».