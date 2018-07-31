Читайте нас в соцсетях
1 августа 21°C
Новости
Вся лента
Жизнь
784

Скончался актер из сериала «Дальнобойщики»

30 июля стало известно о смерти российского актера театра и кино Сергея Шеховцова. В Московском театре «Современник», где он служил, смерть актера назвали «большой потерей» и «настоящей бедой».

Свеча.
Свеча.
СС0

Артист ушел из жизни «легко»: во время прогулки с собакой у него остановилось сердце. Шеховцов не дожил до 57-летия чуть больше месяца.

Прощание с актером Сергеем Шеховцовым пройдет в «Современнике» 31 июля.

Сергей Шеховцов окончил Школу-студию МХАТ в 1987 году. В 1986—1989 годах был актером Театра-Студии «Современник — 2» под руководством Михаила Ефремова. С 1991 по 2000 года состоял в труппе МХАТ им. А.П. Чехова, пишет ura.ru.

Сотрудничал с «Современником» с 2012 года, сказано на сайте театра. Известен по ролям в сериалах, таких как «Жизнь и судьба», «Русский перевод», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики» и других, пишет «Федеральное агентство новостей».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA