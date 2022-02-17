Скончался известный алтайский историк-краевед

16 февраля скончался бывший директор Бийского краеведческого музея, историк Виктор Орлов. Ему было 73 года. Сообщение опубликовала администрация наукограда.

О причинах смерти не сообщается.

Виктор Орлов родился Барнауле, но с 1954 года жил в Бийске. Работал на Бийском олеумном заводе, с 1975 по 1978 год был секретарем Бийского ГУ ВЛКСМ, затем — директор ПУ № 4.

С 1996 по 2009 годы руководил Бийским краеведческим музеем им. В. Бианки.

С 2000 Орлов вошел в научный Совет музеев Сибири, опубликовал множество статей, писал книги.

В составе группы авторов в 2003 году стал лауреатом премии Алтайского края в области литературы, искусства, культуры, архитектуры и народного творчества за проект «Выдающиеся люди Бийска».

Награжден казачьим орденом «За заслуги перед Отечеством и казачеством» III степени, медалью КПРФ «90 лет Октябрьской революции» и медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом».