Умер режиссер Виктор Мережко

Артист скончался 30 января на 85-м году жизни.
Причиной стали осложнения коронавируса, о чем «КП» рассказала его дочь Мария.
«Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», — уточнила она.
Мережко написал сценарии к 50 фильмам и сериалам, среди которых «Здравствуй и прощай» (1972), «Трын-трава» (1976), «Уходя — уходи» (1978), и к 12 мультфильмам.
Также он стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.
Мережко бывал в Алтайском крае, в том числе в качестве президента Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в 2019 году.
Ранее стало известно, что на 86-м году жизни умер легендарный актер Леонид Куравлев.