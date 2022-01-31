Умер режиссер Виктор Мережко

Артист скончался 30 января на 85-м году жизни.

Причиной стали осложнения коронавируса, о чем «КП» рассказала его дочь Мария.

«Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», — уточнила она.