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Жизнь

Умер режиссер Виктор Мережко

Ушел из жизни режиссер, сценарист, актер, народный артист России Виктор Мережко. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов.

Виктор Мережко.
Виктор Мережко.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Артист скончался 30 января на 85-м году жизни.

Причиной стали осложнения коронавируса, о чем «КП» рассказала его дочь Мария.

«Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», — уточнила она.

Мережко написал сценарии к 50 фильмам и сериалам, среди которых «Здравствуй и прощай» (1972), «Трын-трава» (1976), «Уходя — уходи» (1978), и к 12 мультфильмам.

Также он стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.

Мережко бывал в Алтайском крае, в том числе в качестве президента Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в 2019 году.

Ранее стало известно, что на 86-м году жизни умер легендарный актер Леонид Куравлев.

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