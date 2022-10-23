Скончался на 79 году жизни основатель компании «Ред Булл»

Умер Дитрих Матешиц, основатель компании-производителя энергетических напитков «Ред Булл» и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщает ТАСС .

Австрийскому бизнесмену было 78 лет. Известно, что он страдал от продолжительной болезни и долго не появлялся на публике.

Несколько недель назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось.

Дитрих Матешиц основал компанию «Ред Булл» в 1984 году. Его энергетик продают более чем в 160 странах.

После появилась одноименная команда чемпионата мира «Формула-1». Она выиграла Кубок конструкторов с 2010 по 2013 год.

В 2021 и 2022 годах чемпионом «Формулы-1» стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Также Матешиц купил австрийский футбольный клуб «Зальцбург» в 2005 году. Четыре года спустя он основал германский клуб «Ред Булл» из Лейпцига (ныне «Лейпциг»).