Скончался на 79 году жизни основатель компании «Ред Булл»

Австрийскому бизнесмену было 78 лет. Известно, что он страдал от продолжительной болезни и долго не появлялся на публике.
Несколько недель назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось.
Дитрих Матешиц основал компанию «Ред Булл» в 1984 году. Его энергетик продают более чем в 160 странах.
После появилась одноименная команда чемпионата мира «Формула-1». Она выиграла Кубок конструкторов с 2010 по 2013 год.
В 2021 и 2022 годах чемпионом «Формулы-1» стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Также Матешиц купил австрийский футбольный клуб «Зальцбург» в 2005 году. Четыре года спустя он основал германский клуб «Ред Булл» из Лейпцига (ныне «Лейпциг»).