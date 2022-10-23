23 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Скончался на 79 году жизни основатель компании «Ред Булл»

Умер Дитрих Матешиц, основатель компании-производителя энергетических напитков «Ред Булл» и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщает ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Австрийскому бизнесмену было 78 лет. Известно, что он страдал от продолжительной болезни и долго не появлялся на публике.

Несколько недель назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось.

Дитрих Матешиц основал компанию «Ред Булл» в 1984 году. Его энергетик продают более чем в 160 странах.

После появилась одноименная команда чемпионата мира «Формула-1». Она выиграла Кубок конструкторов с 2010 по 2013 год.

В 2021 и 2022 годах чемпионом «Формулы-1» стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Также Матешиц купил австрийский футбольный клуб «Зальцбург» в 2005 году. Четыре года спустя он основал германский клуб «Ред Булл» из Лейпцига (ныне «Лейпциг»).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость