4 января
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Жизнь

Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет, сообщил ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Хасбулатов скончался в Подмосковье на своей даче. Его похоронят 5 января в родовом селе Толстой-Юрт рядом с Грозным. Траурные мероприятия пройдут в поселке Калинина в Грозном.

Пост председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатов занимал с 1991 по 1993 годы. Он сыграл важную роль в событиях августовского путча. Также он был активным участником политического кризиса 1992−1993 года, который окончился штурмом Белого дома.

В последние годы был заведующим кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Ранее скончался Горбачев.

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