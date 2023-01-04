Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Хасбулатов скончался в Подмосковье на своей даче. Его похоронят 5 января в родовом селе Толстой-Юрт рядом с Грозным. Траурные мероприятия пройдут в поселке Калинина в Грозном.

Пост председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатов занимал с 1991 по 1993 годы. Он сыграл важную роль в событиях августовского путча. Также он был активным участником политического кризиса 1992−1993 года, который окончился штурмом Белого дома.

В последние годы был заведующим кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Ранее скончался Горбачев.