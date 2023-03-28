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Жизнь

Скончался самый старый кот России Дашун

В возрасте 26 лет скончался самый старый кот России Дашун. Он был уроженец Тюмени, его занесли в Книгу рекордов России, как кота-долгожителя. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Кот.
Кот.
Дмитрий Кудрявцев.

Дашун скончался рано утром 28 марта. Его хозяйка Эльвира Чаниева сообщила, что кот в последнее время сильно болел — у него были проблемы с лапами, глазами, а также с почками и мочеиспусканием.

Семья Дашуна — мусульмане, и они планируют похоронить кота, согласно мусульманским традициям. Животное похоронят в белом саване.

Для этого Эльвира Чаниева обратилась в аппарат губернатора и попросила выделить маленький участок для захоронения домашних животных.

Кроме того, Эльвира попросила помощи в Духовном управлении мусульман.

Ранее котосотрудница барнаульской компании «МейТан» Уруми отправится покорять Москву.

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