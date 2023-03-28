Скончался самый старый кот России Дашун

Дашун скончался рано утром 28 марта. Его хозяйка Эльвира Чаниева сообщила, что кот в последнее время сильно болел — у него были проблемы с лапами, глазами, а также с почками и мочеиспусканием.
Семья Дашуна — мусульмане, и они планируют похоронить кота, согласно мусульманским традициям. Животное похоронят в белом саване.
Для этого Эльвира Чаниева обратилась в аппарат губернатора и попросила выделить маленький участок для захоронения домашних животных.
Кроме того, Эльвира попросила помощи в Духовном управлении мусульман.
Ранее котосотрудница барнаульской компании «МейТан» Уруми отправится покорять Москву.